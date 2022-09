O técnico do Vila Nova valorizou o reflexo psicológico que a vitória sobre o Guarani, por 2 a 1, na noite desta terça-feira (6) pode provocar no elenco colorado na luta para escapar do rebaixamento.

Allan Aal elogiou o comportamento da equipe colorada, que soube reagir dentro da partida mesmo saindo atrás do placar logo no fim do 1º tempo.

“Foi uma vitória fundamental, importante, não só pelos três pontos, mas pelo aspecto mental. Nós mostramos autocontrole”, destacou Aal.

Com o resultado positivo, o Tigre se coloca entre as melhores equipes do 2º tempo e confirma o momento de ascensão da equipe na competição. “Traz cada vez mais confiança, estamos em uma crescente ainda. Falo para eles isso, que não podemos abaixar porque estamos crescendo ainda nossa jogabilidade”, destacou Allan Aal.

Como o Tigre ainda está em situação complicada na tabela, o técnico Allan Aal alertou para que sua equipe não abaixe a guarda e siga com o mesmo pique para tentar se livrar do descenso.

"Sabemos que conquistamos uma vitória importante, mas ainda não tem nada definido", disse o treinador.