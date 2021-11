Esporte Técnico do Vila Nova elogia seriedade da equipe em goleada Higo Magalhães valoriza comportamento dos jogadores colorados na vitória sobre o Aquidauanense-MT, por 7 a 0, no OBA

Após a goleada histórica do Vila Nova sobre o Aquidauanense-MS, por 7 a 0, o técnico Higo Magalhães elogiou a seriedade e a competitividade com as quais os jogadores colorados encararam a partida pela Copa Verde. O treinador colorado admitiu a fragilidade do adversário, que tem um time formado por jogadores da categoria sub-20, mas lembrou que o Tigre não deu espaço...