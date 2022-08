O técnico do Vila Nova, Allan Aal, espera que o time colorado consiga evoluir como mandante após nova vitória atuando longe de Goiânia na Série B. Nesta segunda-feira (29), o Tigre venceu a Chapecoense, de virada, em Chapecó-SC, e vai acordar nesta terça-feira (30) fora da zona de rebaixamento da competição nacional.

Para Allan Aal, o Vila Nova tem sentido a pressão da própria torcida e não consegue vencer jogos em casa - foram duas vitórias em Goiânia nesta Série B.

“O fator emocional vem pensando dentro de campo para nós, e precisamos trabalhar isso. O apoio do torcedor é importante, precisamos confiar no apoio do nosso torcedor. Fora de casa é o contrário. Às vezes a torcida (adversária) pressiona e o aspecto emocional pesa para o adversário, mas nosso jogo flui bem”, analisou Allan Aal, depois da 2ª vitória seguida do Vila Nova como visitante.

O time colorado, inclusive, não perdeu como visitante sob comando de Allan Aal. Já foram duas vitórias e três empates longe de Goiânia desde a chegada do treinador. O próximo duelo do Vila Nova será novamente fora de casa, diante do Grêmio, na próxima sexta-feira (2 de setembro), a partir das 21h30, pela 28ª rodada da Série B.

“Futebol é emocional e temos que trabalhar com isso. Não alcançamos o objetivo ainda, mas estamos dando passos importantes nos confrontos diretos. É fundamental vencer esses jogos para a gente se manter fora dessa zona”, comentou Allan Aal, que escalou o Vila Nova com mudanças contra a Chapecoense.

Jean Martim, Daniel Amorim e Dentinho foram as principais surpresas, além de Railan, que era novidade confirmada por causa da ausência de Alex Silva, suspenso.

“As mudanças eu vejo como parte natural no futebol. Até pelas características dos adversários, nós temos a possibilidade de mudar, alterar sistema. Isso é fundamental. Fico feliz pelo desempenho de todos e ainda mais feliz pelos atletas que foram titulares na última rodada e ficaram de fora. Eles vibraram e torceram juntos, não mostraram vaidade”, apontou Allan Aal.