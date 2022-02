Esporte Técnico do Vila Nova espera evolução no clássico após correções de erros Higo Magalhães elogiou o rival rubro-negro e cobra marcação forte e foco para o Tigre vencer o Dragão no OBA

Higo Magalhães disse que além de situações técnicas dentro de campo, o fator mental pode ser o diferencial para o Vila Nova vencer o clássico contra o Atlético-GO. Os rivais se enfrentam no OBA, neste sábado (5), a partir das 16h30. O duelo é válido pela 4ª rodada do Grupo B do Campeonato Goiano e terá torcida única do time mandante. “Temos essa característica esta...