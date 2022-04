Esporte Técnico do Vila Nova espera resposta de concentração contra o Ituano Higo Magalhães elogiou maturidade do elenco vilanovense e acredita que equipe pode evoluir aspecto mental, após derrota na Copa do Brasil

Um dos fatores que o técnico Higo Magalhães espera de evolução do elenco colorado é o nível de concentração nas partidas. Diante do Fluminense, esse foi um dos motivos definidos por personagens do clube para explicar o revés, de virada, por 3 a 2, para a equipe carioca na Copa do Brasil. O treinador acredita na maturidade do plantel vilanovense e melhora neste aspecto do ...