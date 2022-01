Esporte Técnico do Vila Nova lamenta chances perdidas em empate com o Crac Higo Magalhães acredita que o time colorado produziu para vencer em Catalão, mas celebra conquista de ponto como visitante

O técnico Higo Magalhães acredita que o Vila Nova poderia ter vencido o Crac, pela 2ª rodada do Goianão 2022. Os times ficaram no empate por 1 a 1, neste domingo (30), no estádio Genervino da Fonseca, em Catalão. Na avaliação do comandante do Tigre, o clube colorado criou e perdeu chances que poderiam resultar na conquista de mais três pontos para a equipe vilanovense....