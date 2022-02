Esporte Técnico do Vila Nova lamenta empate e pede 'jogo de erro zero' na Copa do Brasil Higo Magalhães também referendou pênalti cobrado por Rubens após Matheuzinho querer bater: "tem a sequência e o Rubens não abriu mão de bater"

O técnico Higo Magalhães, do Vila Nova, lamentou o gol sofrido pelo time nos acréscimos do segundo tempo do jogo contra o Crac, que resultado no empate por 1 a 1 na penúltima rodada do Goianão, e aprovou o pênalti batido por Rubens, que teve cobrança convertida depois de não deixar o companheiro Matheuzinho, que pegou a bola, bater a penalidade. "É (resultado) amargo...