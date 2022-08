O técnico Allan Aal lamentou que a sorte não tenha ficado do lado do Vila Nova no empate, sem gols, com a Tombense, fora de casa, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O time colorado acertou a trave três vezes e acabou não conseguindo voltar para Goiânia com três pontos.

Para o treinador, o Vila Nova conseguiu criar as oportunidades, mas faltou sorte e tranquilidade para que as conclusões fossem mais precisas. "Faltou uma mistura de um pouquinho de tranquilidade com um pouquinho de sorte. Tivemos três bolas na trave, boas defesas do goleiros. Se tivesse de ter um vencedor, seríamos nós", disse Allan Aal.

Apesar do empate, resultado que não interessava a o Vila Nova antes da partida, o treinador colorado gostou do desempenho do time em Muriaé (MG). "Fica de positivo o nosso desempenho, mesmo em um gramado muito ruim e que atrapalhou. Conseguimos dominar a partida contra uma equipe difícil", comentou o treinador colorado.