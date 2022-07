Após o empate do Vila Nova com o Novorizontino, por 1 a 1, o técnico Allan Aal disse que o resultado teve sabor amargo pelas circunstâncias em que ocorreu, mas disse que sai do interior paulista com pontos positivos observados na partida..

Para o treinador, a expulsão do lateral direito Alex Silva interferiu no desenrolar da partida, mas valorizou o ponto conquistado fora de casa. “Acabamos perdendo dois pontos, mas em uma situação em que também devemos valorizar porque estávamos com um jogador a menos. Temos de levar tudo isso em consideração. O que fica de positivo é a atitude dos atletas, nossa postura e o espírito de luta”, frisou Allan Aal.

Allan Aal bateu na tecla de que o Vila Nova está experimentando um momento de evolução na Série B do Campeonato Brasileiro, pois já está há três jogos sem perder e vislumbra deixar a zona do rebaixamento. “Por detalhes não conseguimos os três pontos. Claro que nós lamentamos porque não era isso que queríamos. Mas, ao mesmo tempo, temos que valorizar porque estamos invictos há três partidas e com a possibilidade cada vez maior de sair dessa zona incômoda”, salientou.