Esporte Técnico do Vila Nova pede 'jogo do ano' contra o Londrina Tigre sai na frente, leva virada, mas busca empate com o Vasco. Próxima partida será decisiva para permanência

O empate de 2 a 2 diante do Vasco, na noite de feriado desta segunda-feira (15), não foi o suficiente para garantir o Vila Nova na Série B. O resultado conquistado no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA) deixou o futuro vilanovense para ser definido na próxima sexta-feira (19), também no OBA, diante do Londrina-PR, adversário que virá a Goiânia numa situação bem mais difíci...