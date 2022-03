Esporte Técnico do Vila Nova prega respeito e evita projeções no Goianão Higo Magalhães alerta sobre dificuldade no mata-mata e espera equipe concentrada para duelo contra Goianésia

O técnico Higo Magalhães alertou sobre as dificuldades que o Vila Nova vai enfrentar no confronto de quartas de final contra o Goianésia. O treinador colorado admitiu que o TIgre é colocado como favorito no duelo, mas lembrou que favoritismo precisa ser confirmado com muito trabalho em campo. "Estamos cientes do que a competição pode proporcionar, principalmente nesta ...