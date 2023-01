O técnico do Vila Nova, Claudinei Oliveira, acredita que a estreia do time colorado no Goianão 2023 será difícil, mas que o Estadual poderá ser uma chance para ele rodar o elenco. A primeira fase do Campeonato Goiano terá 11 rodadas em pouco mais de um mês de disputa.

Com time titular praticamente definido para a estreia contra o Goiânia, o treinador entende que uma sequência de resultados positivos pode ajudá-lo a rodar o elenco durante a fase de grupos do Estadual.

“Jogo a jogo vamos vendo. Daqui a pouco vamos preservar, rodar o elenco e vão ter que dar respostas. A partir do momento que mudarmos peças e a performance for boa, com resultado, a gente fica tranquilo para mexer mais e dar oportunidade para todos”, contou o treinador sobre a possibilidade de rodar o elenco colorado.

Claudinei Oliveira acredita que para a estreia, o Vila Nova precisa ter atenção com jogadas de bola parada do Goiânia. “O Goiânia é adversário qualificado. Eles devem vir com três zagueiros, média de altura interessante e vamos ter atenção nas bolas paradas defensivas”, analisou.

Como já tem falado, o técnico do time colorado deseja ver um time intenso já na estreia do Goianão. Mas reconhece que não será possível manter o ritmo ao longo dos 90 minutos, por ser início de temporada.

“Conseguir impor o ritmo que a gente quer e manter durante os 90 minutos, que é o mais difícil. A gente trabalha para ter uma equipe intensa, que brigue por todas as bolas e a gente procure pressionar. O que a gente não sabe é se vamos conseguir fazer isso de imediato nas primeiras rodadas. Daqui para a frente será jogar e recuperar, o maior desafio será esse”, salientou o técnico do Tigre.

Vila Nova e Goiânia vão se enfrentar pela 1ª rodada do Goianão 2023 nesta quarta-feira (11), a partir das 19h30, no OBA.