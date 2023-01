O técnico Claudinei Oliveira não gostou da definição da Federação Goiana de Futebol (FGF), que escalou Osimar Moreira como árbitro do clássico entre Vila Nova e Goiás, que se enfrentam na Serrinha, neste domingo (29). Na opinião do treinador, a FGF errou ao escalar o profissional, que nesta semana apitou o jogo empate do time esmeraldino com o Crac e recebeu críticas por parte de personagens do clube alviverde.

Osimar Moreira apitou o clássico entre Vila Nova e Atlético-GO pela 4ª rodada do Goianão e será auxiliados por Cristhian Passos e Hugo Corrêa no duelo entre Tigre e Goiás, pela 6ª rodada.

Claudinei Oliveira entende que desta maneira, Osimar Moreira entra pressionado em campo no clássico. Apesar de não ter gostado da decisão, pelo profissional apitar dois jogos seguidos do Goiás, o técnico do Vila Nova espera uma boa atuação do árbitro e sem erros.

“O erro está em ele (Osimar Moreira) apitar dois jogos seguidos do Goiás, independente de ter acertado ou errado. Quando se faz a escala no meio da semana, a federação poderia ter deixado de fora da escala o árbitro que pretende escalar no clássico. Às vezes não podia ter colocado o Osimar, se você pensa em colocar ele no clássico. Como falei, vamos torcer para o Osimar fazer boa arbitragem e não influenciar no resultado”, opinou o técnico vilanovense.

Claudinei Oliveira não costuma falar sobre arbitragem. “Não adianta, temos que valorizar a competição que disputamos. Se tiver algo gritante um dia, eu vou falar, nosso presidente vai falar. Hoje minha preocupação é mais com a competição. Eu sinto que em alguns momentos a arbitragem errou, mesmo sem a gente perder. Só torço para o Osimar fazer uma boa arbitragem, que não erre”, salientou o comandante do Vila Nova.

Goiás e Vila Nova estão separados por um ponto e três colocações na classificação - o Tigre é o 4º, enquanto o esmeraldino é o 7º. Claudinei Oliveira, que vai para seu primeiro Goiás e Vila Nova no comando do clube colorado, diz que o rival alviverde merece respeito e frisa que o Atlético-GO tem o melhor time da competição, por ser o líder.

“Hoje, o melhor time do campeonato é o Atlético-GO, que é o líder. Não dá para achar que o melhor é quem está atrás. O Goiás é uma grande equipe, eu respeito todos os adversários. A preparação que a gente teve contra o Iporá foi tão aguçada quanto contra o Atlético-GO e Goiânia. O caminho do fracasso é menosprezar seu adversário, o Goiás vai ter todo nosso respeito assim como todos adversários tiveram. Temos a inteligência da grandeza do jogo e sabemos que podemos vencer qualquer adversário, dentro ou fora, depende só do nosso comportamento”, afirmou o treinador vilanovense.

Apesar do discurso do Goiás ser de fazer o Campeonato Goiano como teste para o elenco neste começo de temporada, Claudinei Oliveira acredita que o rival esmeraldino está focado em ser campeão.

“Discurso é uma coisa e prática é outra. Às vezes o discurso externo tira a pressão, mas dentro do vestiário o Guto (Ferreira) e jogadores querem ganhar. Não tem jeito. A gente entende que é assim o futebol, respeitamos o discursos no futebol. Não cabe a nós opinar sobre opinião do adversário. No Vila, vamos brigar todos os jogos pelo título do Goiano que já faz 18 anos (que não é conquistado). Se não conquistar, o torcedor vai saber que lutamos em todos os jogos”, completou Claudinei Oliveira.

Assim como o Goiás, o Vila Nova praticamente não teve treinos táticos no gramado. No planejamento do clube colorado a quinta-feira (26) foi de recuperação, sexta (27) será um treino leve e sábado (28) o time vai fazer atividade tática com informações sobre o rival esmeraldino.

“Eles (jogadores) sabem da importância do jogo como esse. Independente de primeira ou segunda fase. É uma decisão, vamos fazer o que fizemos contra Atlético-GO e Goiânia. Esperar a conquista do melhor resultado positivo, dependendo de concorrentes diretos, a vitória pode nos dar a liderança”, concluiu o comandante do Vila Nova.

O clássico entre Goiás e Vila Nova será disputado neste domingo, a partir das 10h30, na Serrinha, pela 6ª rodada do Goianão. Desde meados de 2017, o duelo é disputado com torcida única, do clube mandante. Portanto, apenas esmeraldinos poderão acompanhar o reencontro entre os rivais após 492 dias sem a disputa do clássico.