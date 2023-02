Depois da classificação do Vila Nova às quartas de final da Copa Verde, nesta quinta-feira (23), o técnico Claudinei Oliveira reclamou do calendário de competições, que colocou o Tigre em campo para jogar contra o Luverdense dois dias após o jogo de ida das quartas do Campeonato Goiano contra o Anápolis, terça-feira (21), em Anápolis. O treinador lamentou lesões e disse que o "elenco vai ficando curto".

Claudinei Oliveira entrou com um time completamente modificado para encarar o Luverdense. Empatou sem gols no tempo normal e avançou nos pênaltis, ganhando por 4 a 3, com duas defesas de Dênis Júnior, goleiro reserva.

"Como não teve bom senso no calendário, eu tenho que ter bom senso na escalação", disparou sobre a equipe titular que mandou a campo nesta quinta-feira (23).

Leia também:

+ Dênis Júnior pega dois pênaltis, e Vila Nova elimina Luverdense na Copa Verde

+ Inscrições para o Circuito Mulher 2023 estão abertas

"O elenco já era curto, está ficando mais curto ainda. O Marcelinho (lateral direito) teve um problema muscular no treino, posterior, vai fazer exame amanhã (sexta) cedo para saber quanto tempo a gente vai vai ficar sem o Marcelinho. Hoje, teve o Kayk. Vai ficando com o elenco curto", descreveu Claudinei Oliveira.

"A gente conseguiu dar oportunidade para todos, não correu risco de machucar os titulares. É cobrar a questão do calendário com a classificação, se não fica choro. Para valorizar a competição, tem que ter os melhores em campo. Não tem transmissão, patrocinio. Cabe à CBF fazer a competição ser boa, valorizada", criticou o técnico colorado.

Claudinei Oliveira disse ter "nove atletas para treinar amanhã, dez com o Victor Andrade, que está na transição" e lembrou as condições do jogo em Anápolis, dois dias atrás, pelas quartas do Goianão - campo encharcado, com intervalo de mais de uma hora para que o gramado fosse mais drenado. O treinador disse que as condições, como calendário e cinco substituições, favorecem os clubes de grandes elencos. "Tem que repensar o calendário. Não é porque tem 17 datas para o Goiano que tem que usar todas", resumiu.

Claudinei Oliveira ressaltou o fato de ir com o que tem no atual elenco para as próximas partidas decisivas. "No Goianão, não podemos mais inscrever ninguém. Para terça (jogo contra o Real Noroeste pela Copa do Brasil), não vamos fazer nenhuma movimentação no mercado. O mercao mais interessante é o Campeonato Paulista e ninguém libera durante o Paulistão."