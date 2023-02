Sem tempo para descanso, o Vila Nova já se prepara de olho no duelo contra o Inhumas marcado para terça-feira (7), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O técnico Claudinei Oliveira reclamou da maratona de jogos em que o Vila Nova e demais times do Goianão estão sendo submetidos, mas acredita que poderá escalar uma equipe forte para buscar a vitória em casa e encaminhar a classificação para as quartas de final do Campeonato Goiano.

Na vitória sobre o Goianésia, o treinador colorado pôde poupar alguns jogadores no time titular. O atacante Neto Pessoa, o meia Marlone e o lateral esquerdo Diego Renan foram acionados apenas no 2º tempo. Claudinei Oliveira disse que foi importante dar esse refresco aos atletas.

“Foi importante, pois conseguimos poupar o Neto (Pessoa), que vinha de um volume grande de jogos. Além dele, poupamos um pouco também o Marlone e o Diego Renan. Importante isso. Mas depois entraram no segundo tempo e nos ajudaram também”, frisou.

O treinador sugeriu que seja feita uma reunião entre os clubes participantes do Campeonato Goiano junto com a Federação Goiana de Futebol após o término da competição para que seja discutida uma nova fórmula para o campeonato, uma vez que a maratona de jogos tem atrapalhado o nível técnico das partidas.

