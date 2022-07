Depois de elogiar a mudança de atitude do time diante do Bahia, o técnico do Vila Nova, Allan Aal, reclamou que isso não se repetiu na partida contra o CSA, nesta sexta-feira (15). O Tigre perdeu por 2 a 1, em casa, resultado que deixa o clube na lanterna da Série B, posição em que vai certamente virar o turno, pois está a 4 pontos do 19º colocado.

“Foi um jogo muito frustrante pra mim. A postura e a atitude que tivemos contra o Bahia, hoje foi o oposto, principalmente no primeiro tempo. Não tivemos a competitividade necessária. Nos momentos ruins, você tem que se superar. Lamentamos, mas precisamos seguir em frente e vamos ter de chacoalhar. Só entrar para jogar não adianta”, falou o treinador, sincero após dois jogos no comando do Tigre - um empate por 1 a 1 com o Bahia e a derrota para o CSA.

Allan Aal explicou a opção por iniciar o jogo com Marlone, que foi titular pela primeira vez. A intenção era ser mais ofensivo. O jogador poderia atuar por um tempo e o planejado foi cumprido, com Marlone deixando o campo no intervalo.

“Marlone é um jogador de articulação. Por jogarmos em casa, a ideia era sermos um pouco mais ofensivos. Sabíamos que o Marlone poderia atuar 45 minutos e optamos por entrar com ele, que pode ajudar também na bola parada. Mas deixamos de competir”, contou o Allan Aal.

O próximo confronto é difícil e o treinador sabe. O Tigre encerra o 1º turno da Série B contra o Sport, na Ilha do Retiro. O adversário está próximo do G4 e luta pelo acesso. Além disso, são só três dias até o jogo, marcado para a próxima segunda-feira (18).

“É jogo difícil, competitivo. Com casa cheia e com o adversário brigando por coisa grande. Vamos ter que nos organizar e jogar no limite das nossas forças, da nossa qualidade. Contra o Sport, é um jogo diferente, com perfil diferente. O adversário vai propor o jogo. Vamos ter que ir organizados e com uma força mental grande.”

Ainda sobre o jogo contra o CSA, Allan Aal falou que o Vila Nova não tomou “as rédeas do jogo”. “Entra muito a questão mental. Tomamos decisões erradas. Com a bola no nosso pé, entregamos ao adversário. Falávamos que precisávamos iniciar a partida fervendo, e não foi o que aconteceu. Nossos erros proporcionaram tudo que o CSA queria.”