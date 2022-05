Dado Cavalcanti comandou o Vila Nova pela segunda vez na Série B. O resultado foi o mesmo nas duas partidas - o empate de 0 a 0 em casa, mas dessa vez no Estádio Serra Dourada. O resultado contra o Grêmio-RS, na tarde deste domingo (29), expôs a debilidade da equipe vilanovense nesta temporada - a falta de gols e a dificuldade de alguém converter chances quando criadas. Sem gol, o Tigre se mantém na penúltima posição.

Diante da equipe gaúcha, Daniel Amorim teve pelo menos três oportunidades, mas não marcou o gol. Para o treinador, o atacante ganhou todas as jogadas do experiente zagueiro Geromel, mas faltou balançar as redes, assim como na estreia do novo comandante vilanovense, com a Chapecoense-SC. Mas a expectativa dele é que o time deixe o Z4 nas próximas rodadas - o Vila Nova é penúltimo colocado, com nove pontos.

"Ao fazer a avaliação do jogo de hoje (domingo, 29), faltou um pouco mais de capricho. Nós finalizamos melhor no jogo contra a Chapecoense, em que o Vagner (goleiro) fez grandes defesas. Hoje, faltou um pouco de tranquilidade. A posição (do time) na tabela gera essa intranquilidade", justificou o técnico vilanovense, explicando que Daniel Amorim não foi substituído porque facilitaria o trabalho do sistema defensivo do adversário. "Se entrasse outro jogador, talvez fosse um refresco para o Grêmio", comentou.

Na partida, Daniel Amorim cabeceou uma bola em que o zagueiro Bruno Alves evitou em cima da linha do gol - a bola tocou na trave e o Vila reclamou toque no braço e pênalti. Depois, o atacante não conseguiu empurrar o toque de Matheuzinho para dentro da área. Por último, no cruzamento de Jean Silva, Daniel se antecipou e chutou por cima da meta. Porém, sem os gols, nada de conquistar o triunfo nas partidas em casa.

"A vitória está muito próxima de acontecer", prevê o técnico do Vila Nova. Ele também vê com dificuldades suprir a ausência de um camisa 10 que seja decisivo e participativo. Para Dado Cavalcanti, a equipe poderia ter "arrastado um pouco mais, chegar à área do Grêmio". O treinador percebeu outro problema durante parte do primeiro tempo - os erros do volante Pablo Roberto, substituto de Arthur Rezende, suspenso.

"O Pablo Roberto demorou um pouquinho a entrar no jogo, mas mostrou resiliência após errar uma jogada", apontou Dado Cavalcanti, que elogiou a atuação do goleiro Tony, que fez boas defesas no primeiro tempo, quando o Grêmio foi superior. Tony é uma aposta desde a troca de comando técnico no clube, ao assumir a titularidade no lugar de Georgemy.