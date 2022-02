Esporte Técnico do Vila Nova sobre time alternativo: 'desgaste já estava grande' Higo Magalhães disse que poupar titulares estava no planejamento estratégico para refrescar elenco após 1º turno

Após a derrota para o Iporá por 2 a 0, fora de casa, o técnico Higo Magalhães explicou que a escalação de um time alternativo em Iporá já estava nos planos do clube colorado e seria feita indepentemente da goleada aplicada sobre o mesmo adversário na rodada anterior. Depois de vencer o Iporá por 5 a 0, no fechamento do 1º turno do Campeonato Goiano, no OBA, o ...