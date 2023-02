O técnico Claudinei Oliveira disse que o VAR light estreou com o “pé esquerdo” no Campeonato Goiano porque, na visão dele, não corrigiu um erro do assistentes Christian Passos, que assinalou impedimento de Guilherme Parede no lance que deu início à jogada do gol marcado por Marcelinho e anulado.

O treinador colorado apontou como errada a marcação do impedimento no lance do que seria o segundo gol colorado na vitória sobre o Inhumas na noite desta terça-feira (7). Claudinei Oliveira criticou a falta de mais imagens conclusivas do VAR light, questionou sobre a possibilidade de utilização também das imagens geradas pela emissora de televisão que transmitiu a partida e a falta de clareza na adoção da ferramenta no meio do campeonato.

"O Christian (Passos) marcou o impedimento de forma errada, na minha opinião. Não tem o que fazer. Acho que tudo que é feito no meio do processo é ruim. Hoje, não anulou porque o bandeirinha errou, o VAR não pôde interferir porque não tinha as imagens corretas”, disse Claudinei Olveira.

“Acho que as coisas têm de ser feitas menos atropeladas. Vai ter (o VAR) desde o início do campeonato? É no mata-mata? Vão fazer um teste, mas alguém veio falar como os atletas como que ia funcionar? Veio dar uma palestra? Temos de saber o que está acontecendo. O VAR vai agir em todos os lances? Só em alguns? Mas tomara que dê certo, que seja um sucesso, mas hoje estreou com o pé esquerdo porque não corrigiu um erro do bandeira", completou o treinador colorado após a vitória sobre o Inhumas, na partida que marcou o início da utilização do VAR light no Goianão 2023.