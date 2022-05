Esporte Técnico do Vila Nova terá semana para definir substituto de artilheiro Arthur Rezende recebeu o terceiro cartão amarelo contra a Chapecoense e será desfalque diante o Grêmio, no Serra Dourada

Em sua segunda partida no comando do Vila Nova, o técnico Dado Cavalcanti já tem um problema para resolver. O treinador colorado não poderá contar com o volante Arthur Rezende, que é o principal destaque do Tigre neste início de campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. No empate diante da Chapecoense, Arthur Rezende recebeu o terceiro cartão amarelo e terá d...