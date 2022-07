O técnico do Vila Nova, Allan Aal, entende que o duelo desta sexta-feira (15), contra o CSA, deve ser encarado como uma boa oportunidade para o time colorado voltar a vencer e reagir na Série B. O confronto é direto dentro da zona de rebaixamento (Z4) e o Tigre pode até deixar a lanterna da competição se vencer a equipe alagoana e tirar diferença de três gols de saldo.

“É uma oportunidade excelente. A gente sabe que é um clube (CSA) que está numa situação debaixo da tabela igual a gente, e a gente tem que entender que são jogos que são oportunidades que não podemos deixar passar. O adversário também busca a mesma possibilidade de vitória, mas são oportunidades assim que vão fazer com que a gente saia o quanto antes da parte debaixo da tabela”, analisou o técnico do Vila Nova.

Allan Aal teve sete dias de trabalho desde o empate (1 a 1) com o Bahia, quatro deles com trabalho no campo. “Esperamos essa resposta que tivemos do primeiro jogo. O sacrifício teve que ser grande para fazermos uma grande partida (contra o Bahia), temos que nos entregar novamente daqui até o final. Todos os jogos são decisões para nós”, frisou o treinador colorado.

Às vésperas do início do segundo período da janela de transferências, o Vila Nova segue a busca por reforços e aguarda a próxima segunda-feira (18) para regularizar os últimos reforços: Neto Pessoa, Jonata Bastos, Renan Bressan e Kaio Nunes - o zagueiro Matheus Mancini já foi regularizado e está liberado para estrear.

Para o duelo contra o CSA, o técnico Allan Aal volta a contar com o zagueiro Rafael Donato, que cumpriu suspensão contra o Bahia, e o lateral Alex Silva - este último não avançou na negociação com um clube do futebol do Irã, que não teve nome divulgado, e foi reintegrado ao elenco colorado. Ele, porém, deve ficar de fora do jogo desta sexta-feira.

Allan Aal frisou que os reforços vão ajudar no 2º turno. “Qualificar e quantificar nesse momento é importante. Temos o 2º turno inteiro pela frente. Temos seis atletas pendurados para a partida, naturalmente vamos perder jogadores, mas a diretoria tem se movimentado para buscar soluções. Eu dentro do elenco e da diretoria fora (com contrações)”, comentou o técnico vilanovense.

Vila Nova e CSA se enfrentam no OBA, nesta sexta-feira, a partir das 21h30, pela 18ª rodada da Série B. O time colorado é o lanterna com 13 pontos, três atrás do adversário alagoano, que é o 19º colocado.