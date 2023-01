O técnico do Vila Nova, Claudinei Oliveira, vai comandar o time no segundo clássico dele no Goianão, neste domingo (22), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga . O treinador vilanovense busca a melhor formação neste início de temporada e não vê diferenças gritantes entre duas equipes num clássico, a não ser no fator campo. O raciocínio dele é que em casa, no OBA, o time colorado tenha pequena vantagem, o que é válido se o clássico fosse disputado no Estádio Antonio Accioly.

“Quem manda o clássico tem um pouquinho de favoritismo. Acho que é 51% a 49%. Se fosse no (Antonio) Accioly, seria o contrário, o Atlético-GO seria favorito, Ainda mais porque há a torcida única. Mas é uma vantagem pequena, só por isso (fator casa). Se fosse no (Estádio) Serra Dourada, seria 50% a 50% (para cada lado). O resto é detalhe, é jogo brigado. Não se ganha só na tática, na técnica. Se ganha com o coração”, avalia o treinador colorado.

Leia também:

+ Vila Nova x Atlético-GO: onde assistir, escalações, ingressos e arbitragem

+ CBF tem quatro alvos de primeira prateleira na Europa

Claudinei Oliveira usa a matemática para explicar o que move o Vila Nova no clássico. Uma vitória em casa aproxima a equipe da liderança, ocupada pelo Atlético-GO (nove pontos). Mas um revés faz com que a distância de quatro pontos entre ambos cresça para sete pontos. Ganhar significa ocupar uma posição mais segura na tabela.

“Temos de buscar a vitória para não deixá-los distanciar do nosso time. Estamos separados por quatro pontos, a distância pode aumentar para sete (pontos) ou diminuir para um (ponto). O cenário ideal é ficar um ponto só (de diferença) para assumir a liderança na próxima rodada”, previu o treinador.

Claudinei Oliveira não definiu se escalará desde o início do clássico o atacante Guilherme Parede, de 27 anos, que está regularizado e depende do treinador, que vê o reforço do Vila Nova como “um jogador brigador, competitivo” e que vai agregar ao clube na temporada.

No Goianão, apesar de ter empatado os dois últimos jogos e de ter gerado dúvidas quanto ao potencial do time, Claudinei Oliveira enxerga o Vila Nova em evolução e disposto a conquistar a vitória num “jogo parelho”, por se tratar de um clássico. “Estamos ganhando ritmo de jogo. Em qualquer situação, os jogos entre Vila Nova e Atlético serão sempre parelhos, equilibrados. Enfrentamos o Crac, que tinha 100% de aproveitamento e conseguimos fazer um bom. Agora, vamos enfrentar o Atlético-GO e tentar tirar os 100% (de aproveitamento dele), se possível, com uma vitória”, planeja Claudinei Oliveira.