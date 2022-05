Esporte Técnico do Vila Nova vê fator mental como decisivo contra o Fluminense Times duelam pela partida de volta da 3a fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (11), no Estádio Serra Dourada

Com a impossibilidade de utilização do atacante Daniel Amorim contra o Fluminense, pois o jogador já atuou nesta edição da Copa do Brasil por outra equipe, o técnico Higo Magalhães mantém a dúvida de qual será sua escolha para iniciar o duelo desta quarta-feira (11), no Estádio Serra Dourada. O treinador não deve repetir o time que utilizou no jogo de ida e possui dúvida entre os ataca...