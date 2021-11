Esporte Técnico do Vila Nova vê mérito do Guarani sobre empate no OBA Higo Magalhães admite que Bugre cresceu na partida, mas valoriza ponto conquistado para objetivo traçado na fuga do rebaixamento

O Vila Nova cedeu empate para o Guarani, por 2 a 2, após estar vencendo por dois gols de diferença, e o técnico Higo Magalhães aponta mérito do adversário no resultado. O treinador colorado lembrou que o Tigre fez uma partida com igualdade de forças contra um adversário que está lutando pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. "Não podemos deixar de e...