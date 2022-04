Após mais um empate do Vila Nova na Série B do Campeonato Brasileiro, depois de estar vencendo o jogo, o técnico Higo Magalhães avaliou a situação vivida pelo clube na temporada e diz que a sequência sem vitórias, que já dura nove jogos, aumenta a pressão sobre o trabalho dele. O Tigre empatou com o Londrina, por 2 a 2, no Estádio do Café.

Apesar disso, o treinador colorado acredita que só com lucidez e muito trabalho as vitórias, que estão escapando por detalhes, vão voltar a acontecer para tornar o ambiente no OBA mais positivo e tranquilo.

"O futebol se baseia muito em resultado, em vitórias. É normal, as coisas vão acontecendo e a pressão vai aumentando. O que acontece é que estou me mantendo lúcido, trabalhando, perseverando, acreditando que vai dar certo. Essa é minha parte para fazer e os atletas estão entendendo isso", argumentou o treinador colorado, em entrevista coletiva.

"O que nos resta é trabalhar, porque a competição não dá tempo de você ficar chorando pelo o que passou. O sentimento dentro do vestiário é amargo, mas temos de levantar a cabeça e seguir trabalhando", completou Higo Magalhães.

O treinador do Vila Nova voltou a lamentar um resultado que estava nas mãos da equipe e escapou nos minutos finais da partida. "Temos de vencer. Estamos sendo penalizados por situações dentro da competição e uma competição difícil como essa, com placares na nossa mão e mais uma vez no final do jogo tomamos o gol", disse.

Para Higo Magalhães, o Tigre precisa se recuperar na tabela de classificação o mais rápido possível se quiser almejar algo melhor na competição. "Temos que trabalhar firme porque as coisas estão aceleradas, a pontuação está ficando distante e nós estamos ficando um pouco para trás", salientou.