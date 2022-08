O Vila Nova tropeçou mais uma vez como mandante e desperdiçou a chance de deixar a zona de rebaixamento mesmo que por duas noites, apesar de ter ampliado a sequência invicta na Série B. Nesta quinta-feira (25), o Tigre, em seu retorno ao OBA, empatou sem gols com o Sampaio Corrêa, pela 26ª rodada da competição nacional.

A análise da partida foi diferente nas opiniões de personagens da partida. Para o técnico visitante, Léo Condé, o “jogo foi ruim de assistir”. Já o treinador colorado, Allan Aal, acredita que o Vila Nova esteve próximo de vencer e esbarrou em erros ofensivos, que, para ele, têm custado pontos na Série B.

O treinador voltou a dizer que a ansiedade tem atrapalhado a equipe colorada em campo. “A solução é fazer o que a gente fez depois dos 15 minutos iniciais: jogar. Temos de agredir de maneira organizada. Quando fizemos isso, estivemos próximos de marcar. Essa é a postura que temos que ter, com equilíbrio e buscar a vitória. Tomamos decisões erradas, de ansiedade, mas vamos corrigir, conversar e treinar. É nesse momento que temos de ter cabeça fria. A vitória vai aparecer e acontecer”, analisou Allan Aal.

O empate com o Sampaio Corrêa foi o 16º do Vila Nova após 26 jogos - o recorde da equipe na história da Série B é de 18 empates, número do Tigre em 2019, no ano do último rebaixamento à Série C. Dez igualdades em 2022 ocorreram com o time colorado jogando em Goiânia, como nesta quinta-feira (25), no retorno do clube vilanovense ao OBA após três partidas disputadas no Serra Dourada.

“Temos que ter um aproveitamento melhor dentro de casa, mas, mesmo não conseguindo a vitória como queríamos, estamos na média de aproveitamento que, pelo andamento da competição e histórico de anos anteriores, vai ser o suficiente para sair dessa situação”, disse o técnico vilanovense.

Com o resultado, o Vila Nova desperdiçou a chance de deixar a zona de rebaixamento, mesmo que de maneira momentânea, por duas noites. O empate levou o time colorado aos 25 pontos, mas não alterou sua posição (18º). No complemento da rodada, a equipe vilanovense pode cair para a 19ª colocação se o Guarani vencer o Tombense no sábado (27).

Para o técnico Allan Aal, o momento ainda é bom por causa da sequência invicta de oito jogos. “Estamos reagindo, oito jogos de invencibilidade dentro de uma competição difícil é algo que tem de ser valorizado. Hoje (quinta), procuramos transmitir tranquilidade. A atmosfera em cima dos atletas era muito grande de pressão. Duas situações foram determinantes para o resultado: o jogo de uma equipe que buscou a vitória (Vila Nova) e outra que respeitou e se defendeu por jogar fora de casa”, completou o treinador.

O Vila Nova deixa Goiânia na próxima semana para dois jogos como visitante na sequência da Série B. O time colorado vai viajar para o Sul do País, onde vai encarar Chapecoense e Grêmio.

O duelo contra o time catarinense, do técnico Marcelo Cabo, será na segunda-feira (29), a partir das 20 horas, na Arena Condá, na abertura da 27ª rodada. O lateral direito Alex Silva, que recebeu o terceiro cartão amarelo, vai cumprir suspensão e será desfalque para o técnico Allan Aal.