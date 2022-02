Esporte Técnico do Vila Nova vive período de afirmação Higo Magalhães está próximo da celebração de 1 ano da estreia como treinador profissional e completará, no clássico deste sábado (19), o 45º jogo no comando do Vila Nova

No próximo dia 7 de março o técnico Higo Magalhães, de 39 anos, completará um ano da estreia como treinador em um jogo profissional. Ainda como interino, foi derrotado pelo Goiás no Goianão de 2021 após a saída de Márcio Fernandes. Só a partir de agosto do ano passado, teve sequência com resultados e se manteve no cargo. Neste sábado (19), quando estiver à beira do gram...