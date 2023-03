Após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Goiano, o Vila Nova quer lamber as feridas de mais uma frustração na competição estadual e vê aumentar a necessidade de conquista da Copa Verde na sequência da temporada.

O técnico Claudinei Oliveira lamentou a eliminação diante do Anápolis, mas isentou os jogadores de culpa pela queda neste sábado (4). O treinador colorado disse que os jogadores se doaram ao máximo, mesmo com desgaste físico, e novamente foi pouco eficiente nas finalizações.

"Tem essa frustração, dói bastante, principalmente para os torcedores que estão nesses 18 anos. Mas temos que parar de olhar para o retrovisor e olhar para frente", frisou Claudinei Oliveira, ciente de que o Vila Nova possui desafios complicados na Copa do Brasil e na Copa Verde. "Hoje a gente não dorme, mas amanhã ou depois vamos esfriar a cabeça e já começar a pensar no Náutico", disse Claudinei Oliveira, sobre o desafio que o time colorado tem pela frente na Copa do Brasil.

Leia também:

+ Censo Goianão: quem são os reis da bola parada e qual jogador mais marcou gols de cabeça

+ Veja a origem dos jogadores do Goianão: mistura de sotaques e culturas

Com a queda, o Vila Nova não consegue mais se classificar para a Copa do Brasil pelo estadual. O caminho mais viável para o time colorado é a conquista da Copa Verde. O Tigre tem pela frente o Cuiabá nesta competição regional, que dá vaga na Copa do Brasil de 2024 para o campeão do torneio.

O presidente Hugo Jorge Bravo admitiu que o peso da Copa Verde passa a ser enorme para o Vila Nova, pois o clube colocou como objetivo claro a conquista de uma vaga para a Copa do Brasil de 2024.

"O prejuízo é gigantesco. Desde quando estamos aqui no Vila, é a primeira vez que nós não cumprimos um objetivo que nos propormos a fazer. Nosso principal objetivo era conquistar uma vaga na Copa do Brasil e brigar muito pelo título, mas não conseguimos", frisou o presidente colorado.

Hugo Jorge Bravo também disse que a decepção é geral pela eliminação no Goianão, mas que vai digerir a situação de forma coerente. "A visão nossa é de decepção. Nós ficamos decepcionados, o torcedor compareceu em bom número, participou bastante do jogo e sai decepcionado como nós. Depois o processo é longo de reconquista", concluiu.