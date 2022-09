Após a vitória do Vila Nova sobre o CRB-AL, por 1 a 0, nesta quinta-feira (22), o técnico Allan Aal comemorou a reação vivida pelo clube dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, que confirma o sentimento que ele teve quando aceitou o convite para ser treinador do Tigre. O treinador valorizou a conjunção de fatores que levaram o time colorado a se afastar da zona do rebaixamento e reclamou da conduta do árbitro Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/RJ) na partida.

O Vila Nova passou grande parte da Série B na lanterna da tabela de classificação e foi dado, em muitos momentos, como um virtual rebaixado. O time colorado reagiu e já figura na 13ª colocação sob a batuta do técnico Allan Aal. O treinador comentou sobre essa reação do time dentro do Brasileirão.

"Era um sentimento que incomodava todos nós, quando aceitei o desafio de vir para cá eu sabia que era um grupo qualificado, que o clube tinha uma atmosfera muito positiva e precisávamos resgatar isso. Estamos resgatando a confiança dos atletas, a intensidade, a entrega e essa sinergia com o torcedor", destacou Allan Aal.

Apesar da alegria pela sequência de vitórias, o treinador colorado disse que é importante manter o foco para garantir a pontuação necessária para a permanência na Série B. "Estamos em uma ascendente, mas temos que estar focados, com os pés no chão e trabalhando firme sabendo que ainda restam sete rodadas e o tempo é relativo", disse Allan Aal, que acredita que o tempo vai passar mais devagar com o time fora do Z4.

Na próxima partida, contra o Operário-PR, Allan Aal será desfalque à beira do campo. O treinador foi expulso após o fim da partida ao reclamar com o árbitro do jogo, Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/RJ), e chegou a dar um tapa na mão dele. O treinador colorado admitiu que exagerou na reação, mas estava inconformado com a conduta do árbitro.

"Dar oito minutos e depois mais dois minutos, ficar enervando os nossos jogadores. A maior reclamação, no intervalo, foi pela conduta do senhor Wagner, o árbitro, que em todo lance tentava desestabilizar nossos atletas, até ofendendo e isso não pode passar em branco. Talvez tenha me excedido ali no final, mas são coisas que, infelizmente, ainda prevalecem no futebol. Temos de tomar cuidado com interesses de outras equipes, não quero ser leviano, mas superamos tudo isso", disse.