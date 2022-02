Esporte Técnico espera Vila Nova feliz em estratégia definida para o clássico Tigre enfrenta o Atlético-GO, neste sábado (19), a partir das 16h30 pela abertura da 8ª rodada do Goianão 2022

O técnico Higo Magalhães elogiou o Atlético-GO antes do clássico deste sábado (19), mas confia que o Vila Nova terá uma tarde feliz e colocará em prática a estratégia definida para o duelo que abre a 8ª rodada do Goianão 2022. Os rivais duelam no Accioly, a partir das 16h30. Higo Magalhães entende que o Vila Nova precisa potencializar suas qualidades no clássico e cobra ...