O técnico Allan Aal espera que o Vila Nova mostre foco e concentração nesta sexta-feira (5) para superar o Ituano, pela 22ª rodada da Série B. O treinador entende que a conquista de um triunfo passa por essas circunstâncias. O Tigre tenta encerrar com a campanha de 100% de aproveitamento da equipe paulista, neste início de returno da competição nacional.

A equipe colorada teve cinco dias livres, desde o empate com o Novorizontino na rodada passada, para se preparar para o duelo desta sexta-feira. No período, o treinador disse que aproveitou para cobrar os atletas e reforçar a necessidade de foco e concentração nos jogos.

“A gente vem aproveitando esse momento para cobrar mais jogadores, trabalhar e corrigir pequenos erros que podem custar três pontos. Independente do adversário, circunstância, quando jogamos focados e concentrados, enfrentamos qualquer adversário. Contra o Ituano é um jogo mais difícil, adversário que está invicto no 2º turno, com 100%”, disse Allan Aal.

O treinador reforçou a necessidade do Vila Nova pontuar, diante de um necessário que adversários diretos estão perdendo pontos. Nas duas últimas rodadas, o time colorado somou 4 pontos e viu rivais diretos não pontuarem.

“Hoje, uma vitória já nos deixa a um ponto de duas a três equipes, conforme resultados. Óbvio que buscamos as vitórias, mas pontuar é importante. Nas últimas duas rodadas nossos adversários não pontuaram e isso aumenta a confiança. Temos que encarar cada jogo como uma decisão, mas não é a 38ª rodada. Temos algo para evoluir e não é o fim”, completou o treinador vilanovense.

Vila Nova e Ituano se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, no Serra Dourada, pela 22ª rodada da Série B.