Esporte Técnico espera Vila Nova forte mentalmente por título em Belém Treinador disse que faltou “frieza” para o Tigre sair de campo com a vitória no jogo de ida da final da Copa Verde contra o Remo

Com pouco tempo até o segundo jogo da final da Copa Verde, o técnico Higo Magalhães, do Vila Nova, acredita que quem estiver mentalmente mais forte sairá do estádio Baenão, em Belém-PA, como campeão do torneio regional. Na ida, o Tigre empatou sem gols com o Remo e terá de vencer para conquistar o inédito título da competição. Qualquer empate leva a decisão para os pên...