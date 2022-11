O técnico Allan Aal espera que o Vila Nova consiga ter melhor condição física para o jogo da volta da final da Copa Verde. Com mais dias disponíveis para preparação, o treinador entende que o time colorado conseguirá ter melhor apresentação física e ser mais intenso na segunda partida contra o Paysandu. Na ida, na terça-feira (15), os times empataram sem gols.

Dois dias e uma viagem para Belém-PA separaram o Vila Nova do jogo da volta da semifinal contra o Brasiliense e a partida de ida da final contra o Paysandu. O time não conseguiu ter recuperação física total e não fez atividades táticas e técnicas no campo.

Para o jogo da volta, Allan Aal acredita que o principal ajuste que pode fazer é focar na recuperação física dos atletas.

“Precisamos nos recuperar fisicamente. Tivemos um tempo curto de recuperação, jogamos a tarde há dois dias (sábado, 12) e tivemos uma viagem. A gente tem um time intenso, com mobilidade e em alguns momentos do jogo hoje nós oscilamos (fisicamente). Se pudesse fazer mais substituições, nós faríamos por causa da condição física desgastante. Não podemos esquecer da entrega que tivemos na Série B, nosso foco (para o jogo de volta) será recuperar a condição física”, disse o treinador.

Com o resultado no jogo de ida, quem vencer a partida no Serra Dourada será campeão da Copa Verde. Nova igualdade leva a disputa para os pênaltis. O Vila Nova busca sua primeira conquista no torneio regional, enquanto o Paysandu é, ao lado do Remo, o maior campeão com dois títulos.

“Está tudo em aberto. Obviamente se a gente tivesse saído daqui (Curuzu) com resultado positivo estaria melhor encaminhado, mas nada definido. A avaliação final nós vamos fazer depois da final. Vamos ter uma recuperação maior dos atletas, esperamos uma condição física ainda melhor para que a gente aproveite as oportunidades”, completou Allan Aal.

Vila Nova e Paysandu voltam a se enfrentar no sábado (19). O jogo da volta será disputado no Serra Dourada, a partir das 19 horas.