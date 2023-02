O técnico Claudinei Oliveira disse que o Vila Nova não vai adotar uma postura defensiva para o confronto da 1ª fase da Copa do Brasil contra o Real Noroeste-ES. O treinador disse que o Tigre continuará buscando o equilíbrio defensivo dos últimos jogos, mas que o objetivo é vencer a partida e trazer a classificação à 2ª fase na bagagem.

Se conseguir ampliar para oito jogos a sequência sem sofrer gols, o Vila Nova estará classificado para a 2ª fase da Copa do Brasil e vai faturar R$ 1,4 milhão como premiação. O clube tem demonstrado uma grande solidez defensiva, mas o técnico Claudinei Oliveira explicou que o time colorado não tem jogado na defensiva.

"Se você separar os números da realidade, nós não temos jogado nos defendendo. Não estamos sofrendo gols, mas estamos atacando mais do que defendendo. Nesta sequência, não sofremos sufoco", frisou o técnico Claudinei Oliveira, que quer vencer e, se possível, sem sofrer gols novamente. "Vamos buscar a vitória o tempo todo, mas com cuidados defensivos, tendo equilíbrio defensivo para não sermos surpreendidos", disse.

Para o técnico do Tigre, uma classificação sobre o Real Noroeste-ES poderá ser importante para a confiança da equipe e da torcida de olho no jogo da volta das quartas de final do Campeonato Goiano diante do Anápolis, no sábado (4), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

"Apesar de serem competições distintas, sabemos que você carrega o resultado. Se nos classificarmos aqui (Espírito Santo), o estado anímico do nosso torcedor no jogo de sábado será melhor do que se a gente não se classificar", comentou Claudinei Oliveira.

O Vila Nova entra em campo nesta terça-feira (28), às 20 horas, no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca (ES).