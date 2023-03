O técnico interino do Atlético-GO, Anderson Gomes, comandou neste sábado (4) o último treino antes do jogo decisivo na manhã deste domingo (5), contra o Iporá, no Estádio Antonio Accioly. O Dragão venceu a partida de ida por 1 a 0, fora de casa. Por isso, precisa do empate para avançar de fase. O treinador atleticano trabalhou a equipe com algumas mudanças. O time terá modificações na defesa, meio de campo e ataque. O meia Shaylon, suspenso, é o desfalque certo. O lateral direito Rodrigo Soares, contundido, deve ficar fora. A principal novidade do time rubro-negro deve ser o meia chileno Araos, preparado para fazer a estreia.

A formação básica treinada por Anderson Gomes teve Ronaldo; Luan Sales, Lucas Gazal, Emerson Santos, Jefferson; Matheus Sales, Rhaldney, Angelo Araos; Airton (Kelvin), Gustavo Coutinho, Luiz Fernando. Além de Araos, as novidades devem ser Luan Sales e Jefferson (laterais), Emerson Santos (zagueiro) e Gustavo Coutinho (atacante). Titulares no empate de 0 a 0 em Alagoinhas-BA, pela 1ª fase da Copa do Brasil, o zagueiro Ramon Menezes, o lateral Moraes Júnior e o atacante Daniel ficaram na equipe reserva.

Anderson Gomes comandará o time enquanto o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, está no mercado em busca do substituto de Eduardo Souza, demitido na tarde desta sexta-feira (3) sob argumentação de que o time não estava competitivo e há necessidade “mudança de filosofia’ no futebol do clube. Também há insatisfação com o rendimento de alguns atletas e a saída deles não está descartada, assim como a chegada de novos contratados. Um deles, o meia Marco Antônio, de 25 anos e cedido pelo Bahia, já treina fisicamente no CT do Dragão.

Adson Batista pretende acertar e anunciar o novo do futuro treinador nas próximas horas, pois o Dragão também precisa se preparar para a 2ª fase da Copa do Brasil. O Atlético-GO decidirá a vaga no dia 16 de março (quinta-feira), às 19 horas, diante do Volta Redonda-RJ. O jogo será disputado no Estádio Antonio Accioly. Se houver empate na partida, a vaga será decidida na cobrança de pênaltis. O vencedor receberá R$ 2,1 milhões de premiação – o Atlético-GO, até agora, já faturou R$ 2,65 milhões.