Eduardo Souza voltou a ser interino no Atlético-GO, pois o técnico Eduardo Baptista estava suspenso. Os dois tentaram corrigir uma das debilidades da equipe na Série A - o número elevado de gols sofridos. Só que o Dragão foi vazado mais duas vezes, derrotado de 2 a 1 pelo Inter na noite desta segunda-feira (19) e chega a 42 gols sofridos no Brasileiro em 27 jogos.

Não foi possível evitar dois gols de Pedro Henrique no primeiro tempo, e o time atleticano teve de engolir outro revés no Brasileirão. Agora, são seis rodadas sem vitória e o risco de rebaixamento é cada vez maior faltando 11 rodadas na competição.

O trabalho de conduzir o time até o final desta temporada poderá cair novamente no colo de Eduardo Souza, pois o presidente do clube, Adson Batista, disse que irá avaliar a situação de Eduardo Baptista, não por algo relacionado à insatisfação com o trabalho dele, mas para reduzir custos.

O dirigente fez um desabafo contra os xingamentos sofridos por ele e deixa claro que será necessário fazer uma renovação para 2023.

"Num time médio e emergente, como o Atlético-GO, não tomar gol é primordial", repetiu Eduardo Souza, após a derrota para o Inter. O auxiliar explicou o que foi trabalhado na semana aberta de treinos, principalmente no aspecto defensivo.

A equipe teve novidades na zaga (Lucas Gazal na vaga de Wanderson) e nas laterais (Dudu na direita e Arthur Henrique pelo lado esquerdo). Dudu falhou em alguns lances e foi muito criticado pela torcida.

Para Eduardo Souza, é preciso continuar trabalhando em busca de ajustes e das vitórias. "Vestimos a camisa de um grande clube. Quanto ao protesto do torcedor, sabemos que ele é muito passional. O que pesa é o Brasileiro. Se estivéssemos em 12º, 13º lugar e com o time organizado, o torcedor estaria aplaudindo", comparou Eduardo Souza, considerado um profissional de confiança da diretoria e que deverá ser ouvido na formação de um novo elenco na temporada seguinte, pois conhece bastante o mercado nacional e sul-americano.