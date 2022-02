Esporte Técnico lamenta desequilíbrio do Atlético-GO após derrota no clássico Marcelo Cabo acredita que o gol sofrido nos primeiros minutos e expulsão de Marlon Freitas, ainda no 1º tempo, foram golpes duros para o Dragão no 1º clássico do Goianão 2022

O técnico Marcelo Cabo não soube explicar qual foi o motivo do desequilíbrio apresentado pelos jogadores do Atlético-GO na derrota de 3 a 2 para o Vila Nova, no primeiro clássico do Goianão 2022. O treinador entende que a ausência de foco do time rubro-negro em momentos cruciais foi determinante para o revés do Dragão na partida disputada neste sábado (5), no OBA....