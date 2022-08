No último posicionamento antes da partida decisiva desta quinta-feira (1º), diante do São Paulo, o novo treinador do Atlético-GO testou nova formação tática para abrir a disputa da fase semifinal no Estádio Serra Dourada. Em vez de dois atacantes de lado, como antes o time utilizava, Eduardo Baptista escalou um terceiro volante, Edson Fernando, no lugar de um atacante.

A nova composição tática tem três volantes - Gabriel Baralhas, Marlon Freitas e a novidade, Edson Fernando. Jorginho completa o meio-campo. No ataque, estão Wellington Rato e Diego Churín, que ficou fora do clássico contra o Goiás porque estava suspenso na Série A do Brasileiro.

A formação trabalhada por Eduardo Baptista teve Renan; Dudu, Wanderson, Klaus, Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas, Edson Fernando, Jorginho; Wellington Rato e Churin.

Na entrevista coletiva desta quarta-feira (31), Eduardo Baptista sinalizou que mudaria o time sem fazer modificações radicais, mas que haveria novidades táticas.

A formação utilizada no treino desta quarta havia sido trabalhada no primeiro treinamento, na segunda-feira (29).

No Dragão desde o início da Série A do Brasileiro, em abril, Edson Fernando tem 24 anos e disputou 23 jogos pelo Atlético-GO. Ele é considerado um jogador bom no passe e no desarme, além de ter atuado na lateral direita no final de alguns jogos.

Além dele, outras duas novidades aparecem nas laterais: Dudu e Jefferson.

O principal desfalque do time atleticano é o atacante Luiz Fernando, autor de três gols na Sul-Americana. O jogador foi expulso no último jogo, na goleada de 3 a 0 sobre o Nacional, do Uruguai. A saída dele abriu a possibilidade de mudar o sistema tático.

Willian Maranhão (volante) e Camutanga (zagueiro) não foram inscritos na Sula e não estão à disposição.