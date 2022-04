Esporte Técnico pede Atlético-GO atento contra catimba na estreia da Sul-Americana Umberto Louzer demonstrou preocupação com média de cartões da LDU na temporada e do árbitro boliviano Gery Vargas

O técnico do Atlético-GO, Umberto Louzer, demonstrou preocupação com as médias elevadas de cartões recebidos pela LDU na temporada e aplicadas pelo árbitro boliviano Gery Vargas, que apitará a estreia do Dragão contra os equatorianos na Copa Sul-Americana. Para o treinador rubro-negro, o elenco atleticano deverá manter o foco e atenção contra possíveis catimba e número alto de faltas cometidas pelo adversário no...