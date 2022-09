O técnico Eduardo Baptista começou a trabalhar uma formação que poderá utilizar no jogo da próxima quarta-feira (28), diante do Corinthians, em São Paulo. O Dragão jogará duas vezes fora de casa na próxima semana: contra o Corinthians (dia 28) e Avaí-SC (1º de outubro). A equipe atleticana precisa de somar pontos neste giro e o treinador ensaia mudanças no time titular em relação ao que foi derrotado em casa pelo Inter-RS, na segunda-feira (19), por 2 a 1. Antes de sofrer dois gols, no primeiro tempo, a equipe teve uma atuação elogiada.

Porém, a formação deverá ser modificada. A principal mudança deverá ser no meio de campo, com possibilidade de ter um trio de volantes: Willian Maranhão, Gabriel Baralhas e Marlon Freitas. Nesse caso, saem do time o volante Rhaldney e o meia atacante Shaylon, que foram escalados no início do jogo com o Inter-RS. Marlon Freitas e Gabriel Baralhas, titulares em boa parte da temporada, estão retomando a posição.

O sistema defensivo deverá ser mantido. Renan, Dudu, Lucas Gazal, Klaus e Arthur Henrique estavam na formação principal, assim como o volante Willian Maranhão. Criticado por parte da torcida por ter falhado em alguns gols sofridos nas últimas partidas, o lateral direito Dudu foi mantido. O ataque também teve presença do trio que iniciou o último jogo: Airton, Diego Churín e Wellington Rato. Em parte do treino, Luiz Fernando assumiu o lugar de Diego Churín.

