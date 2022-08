O técnico Allan Aal acredita que o caminho para o Vila Nova deixar a zona de rebaixamento passa por manter a postura competitiva como apresentada diante do Náutico, na sexta-feira (19), pela 25ª rodada da Série B. O Tigre venceu o Timbu, de virada, por 2 a 1, como visitante.

Na opinião do treinador vilanovense, o Vila Nova controlou o jogo e soube se recuperar na partida mesmo após sair atrás no duelo com gol contra em lance de infelicidade do goleiro Tony com o zagueiro Rafael, que se redimiu no 2º tempo com o gol da virada.

“A gente tem que procurar ter esse espírito em todas as partidas, estamos jogando jogos decisivos, jogos importantes. Nós controlamos a partida praticamente o tempo todo. Saímos atrás do placar numa infelicidade e coletiva nossa. Não nos abalamos e continuamos vencendo. Esse é o perfil de jogo coletivo, mais dinâmico, que a gente precisa para sair dessa situação”, opinou o técnico Allan Aal.

O resultado nos Aflitos tirou o Vila Nova da lanterna da Série B e empurrou o Náutico para a última posição. Foi o primeiro triunfo do time goiano como visitante na competição nacional. Segundo Allan Aal, a atmosfera no estádio pernambucano contribuiu para a equipe goiana.

“A atmosfera que era positiva para o Náutico, virou contra. Isso foi determinante para nossa força mental, organização e os jogadores fizeram uma partida que condiz com seu futebol. É importante evoluir coletivamente, ter confiança para jogar bem e buscar a vitória independente do adversário”, completou o treinador.

Allan Aal espera que os dias que antecedem o próximo compromisso do Vila Nova sejam aproveitados para recuperação dos jogadores. O time colorado retorna ao OBA na quinta-feira (25) para encarar o Sampaio Corrêa, pela 26ª rodada da Série B.

“A recuperação física e mental dos atletas. Precisamos estar fortes para uma nova decisão. Temos de ter essa confiança que tivemos hoje para jogar um futebol de envolver adversário. Temos de ter intensidade, não dar espaço e ter qualidade para jogar com jogo eficaz, jogo coletivo mais dinâmico”, avaliou Allan Aal.