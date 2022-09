Terceiro técnico escolhido do Vila Nova nesta Série B, Allan Aal completou dois meses desde sua estreia pelo Tigre e é peça fundamental para contar a história da reação da equipe alvirrubra na competição. Após 13 jogos sob o comando do treinador paranaense, o Vila Nova vê com mais nitidez a luz no fim do túnel para escapar da queda.

Allan Aal chegou ao Vila Nova após uma passagem ruim de Dado Cavalcanti pelo clube. Dado comandou o Tigre em oito jogos e não conseguiu vencer. Antes dele, Higo Magalhães iniciou a campanha do Vila Nova na Série B, mas com um aproveitamento baixo e apenas uma vitória obtida em sete jogos.

Allan Aal assumiu o Vila Nova após a derrota para o Cruzeiro, por 2 a 0, quando o time colorado ocupava a lanterna da competição, com 12 pontos e apenas uma vitória. O Tigre estava a seis pontos do Náutico, que era o primeiro time fora da zona do rebaixamento.

Em dois meses no comando, Allan Aal fez uma espécie de reformulação do time titular com quem já estavam no elenco e inserindo os reforços contratados na última janela de transferências do futebol nacional.

Leia também:

+ Vila Nova melhora pontuação no 2º turno e segue vivo pela permanência

+ Vila Nova, de virada, vence RB Bragantino e sai na frente na semifinal dos Aspirantes

O principal ponto do Tigre sob as rédeas de Allan Aal é a competitividade. Em 13 jogos, o time colorado perdeu só duas vezes, ganhou quatro partidas e empatou sete vezes - 48,7% de aproveitamento. Nas vitórias, o time venceu na “conta do chá”, com apenas um gol de diferença. A métrica é a mesma para as derrotas, que também foram pela diferença mínima.

Nesses dois meses de Allan Aal, o artilheiro da equipe é Rafael Donato, com três gols marcados, mas outros oito jogadores também balançaram as redes. Ao todo, o treinador utilizou 32 jogadores em 13 partidas. Os campeões de aparições nos jogos são Tony (13), Willian Formiga (13), Arthur Rezende (12), Rafael Donato (12), Daniel Amorim (10) e Matheuzinho (10).

Após a vitória sobre o Guarani, por 2 a 1, Allan Aal demonstrou que está bem adaptado ao clube e sintonizado com o elenco, que, segundo ele, parece que trabalha junto há um ano. “É uma intensidade, uma loucura positiva e uma coisa mais sanguínea, que é um pouco o meu perfil. Eles assimilaram isso bem e espero que a gente continue nessa crescente”, frisou.