Esporte Técnico revela ‘preocupação’ com evolução do Atlético-GO Umberto Louzer vê o time rubro-negro com potencial de crescimento e espera sequência diante do União-MT, na estreia da Copa do Brasil

O técnico do Atlético-GO, Umberto Louzer, revelou que está preocupado com a evolução do time rubro-negro neste início de temporada. Para ele, o Dragão tem potencial de crescimento e precisa comprovar em campo. Após empate com o Iporá na última rodada do Goianão 2022, o elenco atleticano ganhou alguns dias a mais de preparação para a estreia da Copa do Brasil - serão sei...