Esporte Técnico Thiago Carvalho deixa comando da Aparecidense Treinador era o mais longevo do futebol goiano, estava há cerca de um ano e meio no comando do Camaleão e não resistiu à eliminação na 1ª fase do Goianão

Após não se classificar para as quartas de final do Campeonato Goiano, a Aparecidense decidiu pela saída do técnico Thiago Carvalho nesta segunda-feira (7). O Camaleão terminou a 1ª fase do Goianão em 5º lugar do Grupo B após perder para o Iporá, neste domingo (6), na última rodada. No comando da Aparecidense, Thiago Carvalho conquistou o principal título da his...