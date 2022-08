O técnico Allan Aal busca soluções para melhorar a produção ofensiva do Vila Nova e entende que o aspecto emocional é um ponto importante a ser melhorado. O time colorado tem o pior ataque da Série B do Campeonato Brasileiro e passou mais uma partida sem balançar as redes.

Com apenas 14 gols marcados em 23 jogos, o Vila Nova é, ao lado do Guarani, a equipe que menos marcou nesta edição da Série B. O treinador Allan Aal explicou que trabalha um conjunto de aspectos para tentar modificar esse quadro. "A gente vem trabalhando os aspectos técnicos e táticos dentro de campo, mas também fora dele trabalhamos o aspecto mental. Essa ansiedade atrapalha", disse.

Para o treinador colorado, os jogadores precisam estar mais tranquilos e seguros no momento de finalizar as jogadas, serem mais frios nas tomadas de decisão. Por isso, uma medida que ele tem tomado é passar confiança aos jogadores e elevar a moral.

"Na Série B, as oportunidades são muito poucas e você tem que aproveitar. Estamos trabalhando diariamente a questão técnica, o posicionamento dentro da área, mas também a parte emocional. Uma tomada de decisão um pouco mais tranquila, mais segura vai levar ao gol, que aquilo que mais procuramos durante as partidas", concluiu.

O Vila Nova volta a campo nesta sexta-feira (12) para enfrentar o Londrina, no Estádio Serra Dourada, às 19 horas. A equipe realizou um treino leve nesta quinta-feira (11), pois os jogadores estavam cansados da viagem de retorno desde Muriaé, no interior de Minas Gerais, com logística de quase 17 horas.