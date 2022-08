O técnico do Goiás, Jair Ventura, acredita que o time alviverde dominou o Atlético-GO em boa parte do clássico deste sábado (27) e enalteceu a evolução que a esmeraldina apresenta neste início de 2º turno do Brasileirão. O Goiás bateu o Dragão por 2 a 1, na Serrinha, na abertura da 24ª rodada do Brasileirão.

“O Goiás teve o controle do jogo o tempo todo até a expulsão do Caio (Vinicius, aos 35 minutos do 2º tempo). Nós fizemos dois gols quando estávamos 11 contra 11. Aí eles fizeram o gol, aquele jogo ficou nervoso, mas é bom lembrar que nosso campeonato não é contra o Atlético-GO. São 19 equipes, que no mínimo temos de ficar distantes de quatro para conseguirmos o nosso primeiro objetivo”, frisou Jair Ventura.

A vitória contra o Atlético-GO levou o Goiás para 32 pontos, dez a mais que o rival, que é o 19º colocado na classificação da Série A.

“Me perguntaram na virada do turno o que queríamos no 2º turno, e hoje dobramos a pontuação nos cinco primeiros jogos do returno. Somos o 5º colocado do returno com dez pontos, o dobro do que conquistamos nos cinco primeiros jogos. Isso mostra a evolução da equipe, que estamos cada vez melhor. O Goiás, eu já falei, não vai ser equipe de nota só. Quando tive que jogar, e bem, controlamos o jogo, com todo respeito ao Atlético-GO”, enalteceu Jair Ventura, que completou 250 jogos como treinador neste sábado.

“Eu completo hoje (sábado, 27) 250 jogos como treinador. É uma marca importante pra mim, ainda mais com vitória no clássico. Estreei em 2010 como interino em vitória. Eu quero agradecer todos os treinadores que me auxiliaram, não vou citar nomes pois são muitos, mas fico feliz de chegar a essa marca”, disse o técnico esmeraldino, que soma 26 partidas pelo time goiano.

Um assunto citado por Jair Ventura, em mais de uma ocasião depois da vitória no clássico, foi a estreia do meia Marquinhos Gabriel. O jogador está no clube goiano há quase duas semanas e foi decisivo com um gol e uma assistência no clássico.

“Queria parabenizar o esforço da nossa diretoria. A gente sabe da dificuldade financeira do Goiás e foi nosso único investimento na janela. Fico feliz por ele ter estreado com um gol. Ganha confiança, tira o peso de ser camisa 10 e aquela comparação inevitável, eu sei como funciona, com o Elvis (ex-meia do Goiás)”, afirmou Jair Ventura.

“O Marquinhos era o 10 que procuramos. Não usei contra o Atlético-MG por estratégia, dificilmente um time vai usar um meia no Mineirão quando tiver menos posse de bola. Já falei, o Goiás tem identidade definida. Dentro de cada jogo vamos construir a estratégia, escalar por meritocracia e assim levar até o final. Fico feliz pelos jogadores terem comprado a ideia”, completou o treinador esmeraldino.