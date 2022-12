O técnico Lucas Oliveira, do Goiânia, acredita que o período de pré-temporada tem sido bem aproveitado pelo elenco alvinegro. Na opinião do treinador, a evolução gradual da equipe no dia a dia de treinamentos indica que o time poderá ter um bom início de Goianão 2023 no retorno do clube à 1ª Divisão estadual.

Segundo o técnico do Galo, após alguns dias focados em trabalhos físicos e técnicos para o elenco evoluir no sentido de se tornar um grupo homogêneo, o plantel do Goiânia já possui padrões de jogo estabelecidos e o foco do treinador é aperfeiçoar a equipe para a estreia no Estadual.

“Esse início de pré-temporada tem sido muito proveitoso e estamos evoluindo conforme o esperado. Temos uma ideia de como vamos nos comportar e já temos padrões estabelecidos. Agora são os aperfeiçoamentos e as variações. Até a nossa estreia, estaremos prontos para brigar pelos nossos objetivos.

A edição de 2023, no comando do Goiânia, será a quarta consecutiva de Lucas Oliveira à frente de uma equipe no Goianão, a segunda que ele começa o campeonato desde o início da pré-temporada - a anterior foi pelo Jaraguá, em 2020. No currículo, o treinador também possui trabalhos pela Jataiense (2021) e Morrinhos (2022).

Lucas Oliveira acredita que iniciar o trabalho desde a pré-temporada é importante para organizar a equipe para a tentativa de um bom início de campeonato.

“Sempre iniciar um trabalho ajuda na formatação do modelo de jogo com a escolha dos jogadores e o tempo que temos na pré temporada para montar o nosso modelo. Vamos conseguir ser fortes e competitivos ao longo do campeonato”, explicou Lucas Oliveira.

O Goiânia vai estrear no Campeonato Goiano como visitante. No OBA, no dia 12 de janeiro, o Galo visita o Vila Nova. A primeira partida da equipe alvinegra como mandante será no dia 15 de janeiro, no Olímpico, contra o Grêmio Anápolis.