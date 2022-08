O técnico do Goiás, Jair Ventura, acredita que a identidade de jogo do time esmeraldino foi determinante para a vitória sobre o Atlético-MG neste sábado (20). O treinador promoveu a entrada do volante Auremir no time com objetivo de dificultar ações dos dois meias - Nacho e Zaracho - do Galo no Mineirão. A tática deu certo no primeiro contra-ataque da equipe goiana no retorno do intervalo.

Para o treinador, entender a estratégia de jogo foi o diferencial por parte dos jogadores, que mesmo com alterações, conseguem executar a ideia traçada.

“Vitória importante para recuperar o nosso confronto direto contra o Avaí, agora a cobrança é para o Atlético-MG. Quero parabenizar meu grupo, estou satisfeito com a entrega deles. Temos identidade, trocamos jogadores e todos se entregam da mesma maneira”, disse Jair Ventura.

Leia também

- Artilheiro do Goiás define vitória contra o Atlético-MG como ‘gigante’

- Pedro Raul marca, Goiás segura pressão e bate o Atlético-MG em BH

Os elogios para o elenco seguiram por parte do treinador. “Eu não estaria aqui se não tivesse os jogadores comigo. Se os jogadores não compram (a ideia), você pode ser o melhor treinador do mudo que as coisas que não acontecem. Estou extremamente feliz pela entrega deles”, completou.

Contra o Atlético-MG, Jair Ventura completou o jogo 249 dele na carreira. A primeira oportunidade foi dada pelo técnico Cuca, que neste sábado foi rival do treinador esmeraldino.

“(O Cuca) É um dos melhores treinadores do Brasil, possível candidato para assumir a seleção (brasileira) depois que o Tite sair. Isso deixa a vitória ainda mais especial, o jogo em si no Mineirão lotado. Ele foi o primeiro que me deu oportunidade para fazer um estágio no Botafogo”, contou Jair Ventura.

Diferente do habitual, Jair Ventura parabenizou a arbitragem da partida, que foi comandada por Vinícius Gonçalves Dias Araújo/SP. O treinador, em pelo menos seis oportunidades, fez críticas aos árbitros e ao VAR por possíveis erros cometidos contra o Goiás.

“Dessa vez eu quero parabenizar a arbitragem, que não foi protagonista do jogo. Hoje (neste sábado) não teve erro de arbitragem e consequentemente conseguimos vencer o jogo”, pontuou.

O treinador esmeraldino evitou falar se a vitória contra o Atlético-MG foi a principal no comando dele pelo Goiás. “Todo jogo é uma luta para a gente vencer, não temos jogos fáceis, sempre são vitórias suadas. Não vou colocar essa (vitória) como a mais difícil, porque tivemos outras vitórias importantes. Vencemos fora da Serrinha, era algo que a gente estava sendo criticado por não vencer como visitante”, salientou.

O Goiás agora terá a semana cheia de olho no clássico contra o Atlético-GO. O Goiás não venceu o rival rubro-negro nos últimos quatro compromissos na Serrinha. Para Jair Ventura, o retrospecto fica no passado e não há um desejo de vingança pelos últimos resultados.

“Falei com meus atletas agora, eu posso ser um cara com uma série de defeitos, mas sou do bem. Não tenho sentimento de vingança, é um sentimento péssimo. No meu coração não cabe esse sentimento, porque só atrapalha. Aqui não trabalho com vingança. É um clássico, o que passou, passou. Será um grande adversário, assim como foi o Atlético-MG, mas os três pontos são os mesmos”, concluiu o técnico do Goiás.