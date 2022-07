O técnico Allan Aal acredita que o Vila Nova mostrou evolução defensiva no empate sem gols com o Sport, mas entende que o caminho para o time colorado voltar a vencer e iniciar recuperação na Série B passa com o encontro do equilíbrio com o setor ofensivo. O Tigre fez seu pior 1º turno da Segundona com a igualdade diante do Leão, nesta segunda-feira (18).

Allan Aal viu o time colorado evoluir na fase defensiva contra o Sport em comparação com os jogos que comandou a equipe - Bahia (1 a 1) e CSA (derrota de 2 a 1).

“Temos que evoluir, dar o próximo passo para melhorar ofensivamente. Futebol é feito de etapas para consolidação de algo que pode mudar o panorama na competição. A primeira etapa foi feita bem hoje (segunda, 18). Agora temos que melhorar os próximos pontos. A organização ofensiva, finalizações, agressividade no último terço, situações que vamos trabalhar nesta semana”, analisou o técnico Allan Aal.

O treinador não comemorou a conquista do ponto após atuar como visitante, por causa da fase do Vila Nova. O time colorado terminou o 1º turno da Série B na lanterna, com 14 pontos. A equipe goiana não vence há 13 rodadas na competição, pior marca do clube nos pontos corridos da Segundona.

“É ter humildade nesse momento, temos que valorizar o ponto em determinadas situações, outros empates vamos lamentar. O Sport briga pelo G4, montamos uma estratégia defensiva, mas não só para hoje, mas para o decorrer da competição. Precisávamos arrumar a ‘cozinha lá atrás’. Vamos avaliar agora para melhorar a construção ofensiva a partir do meio-campo”, completou Allan Aal.

Outro fator elogiado pelo treinador, apesar das marcas negativas obtidas com o empate, foi a entrega do time colorado. Allan Aal escalou a equipe com cinco mudanças em relação ao revés para o CSA e promoveu as estreias dos jovens Romário e Riquelme como titulares no clube colorado.

“Era o que a gente precisava, intensidade maior. Trabalhamos com jogadores de velocidade. O Riquelme é um atacante de mobilidade, que gosta de agredir o espaço. O Romário é jogador de força física, mesmo sendo jovem mostrou personalidade. A tendência é para evoluir mesmo iniciando ou não a próxima partida”, comentou o técnico do Vila Nova.

Com as mudanças, Allan Aal alterou o modo defensivo do Vila Nova. O time se defendeu no sistema 4-1-4-1, , ao invés do 4-4-2 que vinha sendo utilizado.

“A gente procurou fazer um triângulo no meio-campo, jogadores para congestionar a zona central que o Sport usa muito. Trabalhamos com jogadores de velocidade lá na frente, faltou capricho em alguns lances para a gente usar os jogadores que escalamos lá na frente. Fico feliz pela entrega e organização defensiva, que nos ajudam a iniciar passos em busca do equilíbrio”, justificou Allan Aal.

O Vila Nova já acertou com sete reforços para a sequência da Série B, dois deles regularizados: Matheus Mancini (zagueiro) e Kaio Nunes (meia-atacante). O treinador, porém, ainda não sabe se conseguirá contar com todos os reforços para o duelo contra o Vasco.

“Queremos contar com eles o mais rápido possível. Alguns jogadores já trabalharam comigo, outros somente contra. Vamos analisar o que temos no grupo e com esses reforços para ter uma possibilidade maior de mudanças. Vamos ver a condição física de cada um”, concluiu o técnico vilanovense.

O Vila Nova volta a campo no próximo sábado (23) para enfrentar o Vasco, no Estádio Serra Dourada. O duelo será disputado a partir das 16h30, na abertura do 2º turno da competição nacional.