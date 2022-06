Esporte Técnico valoriza entrega do elenco do Goiás após virada no Engenhão Time goiano bateu o Botafogo, de virada, por 2 a 1, no encerramento da 9ª rodada do Brasileirão

O técnico do Goiás, Jair Ventura, valorizou a entrega do elenco esmeraldino após vitória, de virada, contra o Botafogo nesta segunda-feira (6). Em mais um duelo nesta temporada, a equipe goiana terminou um duelo com atletas lesionados e por este motivo o triunfo acabou sendo mais valorizado pelo treinador do time alviverde. Nicolas e Apodi deixaram o campo com dores musculares, o atacante Matheusinho, por sua vez, foi subs...